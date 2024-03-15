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Криминал

Попытка продать пневматическую винтовку довела пензенца до суда

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50-летний житель Пензы, ранее не нарушавший закон, оказался на скамье подсудимых за покушение на сбыт оружия.

Вечером 9 сентября 2023 года житель улицы Ладожской, находясь у себя дома, разместил в интернете объявление о продаже самодельной пневматической газобаллонной винтовки калибра 4,5 мм. Дульная энергия винтовки составляла 19,4 Дж. Этот параметр значительно превышал предельно допустимый законом РФ «Об оружии» (7,5 Дж).

Вскоре нашелся покупатель, и 20 сентября на 1-й Магистральной улице мужчина продал винтовку за 26 тысяч рублей. В свою очередь, покупатель выдал ее сотрудникам полиции.

В судебном заседании пензенец признал вину. Ему назначено наказание - 1 год исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.

«Винтовка будет храниться в качестве вещественного доказательства до принятия решения по выделенному уголовному делу о незаконной переделке и сбыте пневматического оружия», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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