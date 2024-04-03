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Криминал

В Бессоновском районе мастер, делавший в доме ремонт, украл оружие

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36-летний житель Бессоновского района обнаружил, что из его дома пропали пневматическое ружье и металлоискатель общей стоимостью почти 9 тыс. руб.

Мужчина немедленно обратился в полицию, и правоохранители оперативно установили подозреваемого.

Выяснилось, что бессоновец решил сделать в доме ремонт и пригласил мастера - 37-летнего жителя города Сурска Городищенского района. Тот оказался нечист на руку.

«Подозреваемый рассказал, что заметил оружие, находясь в доме заявителя, где он проводил ремонтные работы. Он дождался, когда в доме не будет хозяина, похитил имущество и сдал в комиссионный магазин», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

За чужие вещи мужчина выручил около 4 тыс. руб., которые успел потратить. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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