Кузнечанина осудили за продажу телефона с программой для слежения

10.08.2023 | 15:52

В Кузнецке перед судом предстал 38-летний местный житель. Мужчина пожелал заработать и продал телефон, на который установил следящие программы.

Это случилось в сентябре 2021 года. К кузнечанину в интернете обратилась жительница другого региона. Она сказала, что нуждается в сотовом с программным обеспечением, которое предоставляет удаленный доступ к информации и позволяет негласно контролировать телефонные переговоры, сообщения в мессенджерах, определять местонахождение устройства.

Мужчина вступил в переписку и согласился продать такой телефон. Он отправил аппарат заказчице, воспользовавшись услугами транспортной компании.

Вознаграждение кузнечанина составило 25 000 рублей. Устройство предназначалось для одного из членов семьи заказчицы.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Его обвинили в незаконном производстве и сбыте специальных технических средств для негласного получения информации.

«В ходе следствия и судебного разбирательства вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 30 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.