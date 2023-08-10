Кузнечанина осудили за продажу телефона с программой для слежения

В Кузнецке перед судом предстал 38-летний местный житель. Мужчина пожелал заработать и продал телефон, на который установил следящие программы.
Это случилось в сентябре 2021 года. К кузнечанину в интернете обратилась жительница другого региона. Она сказала, что нуждается в сотовом с программным обеспечением, которое предоставляет удаленный доступ к информации и позволяет негласно контролировать телефонные переговоры, сообщения в мессенджерах, определять местонахождение устройства.
Мужчина вступил в переписку и согласился продать такой телефон. Он отправил аппарат заказчице, воспользовавшись услугами транспортной компании.
Вознаграждение кузнечанина составило 25 000 рублей. Устройство предназначалось для одного из членов семьи заказчицы.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Его обвинили в незаконном производстве и сбыте специальных технических средств для негласного получения информации.
«В ходе следствия и судебного разбирательства вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 30 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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