Жуть в Бессоновском районе: женщину обезглавили и нашпиговали чесноком

08.08.2023 | 14:15

В понедельник, 7 августа, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило сообщение о страшном преступлении, совершенном в селе Проказна Бессоновского района.

«Чуть больше недели назад в селе Проказна произошло страшное убийство - сын (около 50 лет) связал и убил свою мать! Отрезал голову и все тело нашпиговал чесноком... Этот случай мне рассказала теща, проживающая в данной деревне, все местные жители обсуждают, но в новостях почему-то нет информации», - сообщил читатель сетевого издания.

Редакция обратилась в региональное следственное управление СКР за комментарием. Там подтвердили факт убийства 68-летней женщины в Проказне.

«По данным следствия, в конце июля между 43-летним обвиняемым, находящимся в состоянии опьянения, и его матерью произошел конфликт: мужчина заподозрил, что она якобы взяла без разрешения его денежные средства. В ходе ссоры злоумышленник связал ее, после чего нанес потерпевшей несколько ударов обухом топора и ножом по голове и в область шеи», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Через несколько дней мужчина решил признаться в том, что сделал, и попросил односельчанина вызвать полицию. Его обвинили в убийстве и заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.