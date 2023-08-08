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Криминал

В Пензе водитель не пропустил Ford и стал причиной гибели женщины

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В Пензе осудили 53-летнего водителя «Лады-Гранты». Он нарушил правила, выехал на полосу встречного движения и попал в ДТП.

Авария произошла 30 октября 2022 года. Мужчина направлялся из села Лебедевка Пензенского района в областной центр. Около 12:35 он оказался на перекрестке улиц Перспективной и Рябова и нарушил правила дорожного движения, не пропустив машину, имевшую преимущественное право проезда.

«Не убедившись в безопасности своего маневра, водитель выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автомобилем, следовавшим по второй полосе со встречного направления прямо», - рассказали в пресс-службе Первомайского районного суда.

Автомобилем, с которым столкнулась «Лада-Гранта», был Ford Kuga, им управлял 47-летний мужчина.

В ДТП пострадали пассажирки обоих транспортных средств: 53-летняя - «Гранты» и 42-летняя - Ford. Первую потребовалось доставать из машины спасателям. Медики госпитализировали ее со множеством травм.

Вечером 1 ноября женщина скончалась в больнице.

Свою вину водитель признал. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Также мужчину лишили права управлять транспортными средствами на срок два с половиной года.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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