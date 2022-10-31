На ул. Перспективной попавшую в ДТП женщину освободили спасатели

31.10.2022 | 14:19

В воскресенье, 30 октября, на улице Перспективной в Пензе столкнулись две легковые машины. Пассажирке одной из них нужна была помощь сотрудников пожарно-спасательного центра.

По предварительным данным, авария произошла около дома № 15 в 12:35. Ее участниками стали 52-летний водитель «Лады-Гранты» и 47-летний автомобилист, управлявший Ford Kuga.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области рассказали, что в аварии пострадали два человека: 53-летняя пассажирка «Гранты» и 42-летняя - Ford. Первой женщине потребовалась госпитализация, а вторая в ней не нуждалась.

«Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую и транспортировали ее до автомобиля скорой помощи», - сообщили сотрудники ГБУ «ППСЦ».

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.