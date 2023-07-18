Сердобчанок убедили, что их дочери-пешеходы покалечили людей

18.07.2023 | 16:40

В Сердобске две пенсионерки отдали мошенникам 920 000 рублей. Обе поверили, что их дочери стали виновницами ДТП с пострадавшими, и пытались уберечь их от наказания.

«Позвонили на домашний. Женский крик: «Мама, мама! Я попала в аварию». Я говорю: «Какую аварию?» - «Я переходила улицу в неположенном месте и меня сшибла машина. За рулем была девушка, она пострадала больше меня. У нее вроде череп разбит, она может погибнуть. Меня будут судить за то, что я совершила неправильный переход», - рассказала одна из пенсионерок.

Затем с женщиной разговаривал псевдоследователь. Он сообщил, что пострадавшей необходимо лечение и, если пенсионерка его оплатит, дочь не накажут. Согласившись, сердобчанка передала деньги через приехавшего к ней курьера.

По той же схеме мошенники лишили накоплений другую пенсионерку.

Дроп-курьера полицейские задержали в Пензе. Им оказался ранее судимый астраханец 1996 года рождения.

«Он рассказал, что находился в Саратове и знал о криминальном характере своей деятельности. Работу нашел в мессенджере, списавшись с неизвестным мужчиной», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Следуя инструкции, астраханец приехал в Сердобск на такси. С первого адреса он забрал 180 000 рублей, а со второго - 740 000.

«Выходили ко мне пожилые люди, отдавали пакет, и я уезжал. Ситуация неприятная, к сожалению», - отметил мужчина.

Полученные деньги курьер перевел неизвестным и получил за свою работу около 35 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Астраханцу грозит до 6 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Полиция ищет остальных участников преступлений.