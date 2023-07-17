Ловля рыбы закончилась для бессоновца двумя уголовными делами

17.07.2023 | 09:07

45-летний житель Бессоновского района попытался откупиться от полицейского и оказался осужден по двум статьям УК РФ. ​

С 9 по 10 апреля сельчанин с помощью сети незаконно ловил рыбу в Лунинском районе. По подсчетам экспертов, он причинил Волго-Камскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству материальный ущерб на сумму более 20 000 рублей.

Сотрудники полиции застигли его на месте преступления.

Через три дня, 13 апреля, мужчина решил попробовать избежать ответственности за незаконную добычу рыбы - дать взятку начальнику межмуниципального отдела полиции «Лунинский». Он положил 15 000 рублей в Уголовный кодекс Российской Федерации на столе стража порядка.

Однако тот деньги не взял. Вместо этого в отношении сельчанина возбудили еще одно уголовное дело.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.