Иностранец предложил полицейскому закрыть глаза за 12 000 рублей

В Спасском районе 36-летний иностранец попытался подкупить полицейского, чтобы тот проигнорировал нарушение закона.
Это случилось 6 июля. Мужчина ехал на автомобиле «Лада-Ларгус» и перевозил нескольких граждан иностранных государств. В Спасском районе машину остановили полицейские, они стали проверять документы.
Оказалось, что водитель и один из пассажиров нарушили режим и правила пребывания в Российской Федерации. Их доставили в отдел.
«Желая избежать привлечения к административной ответственности, водитель попытался передать взятку в размере 12 000 рублей начальнику отделения МВД России по Спасскому району», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Полицейский от денег отказался, а предложивший их иностранец стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируется покушение на дачу взятки должностному лицу.
Кстати, вину иностранец отрицать не стал.
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