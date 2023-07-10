Иностранец предложил полицейскому закрыть глаза за 12 000 рублей

10.07.2023 | 19:08

В Спасском районе 36-летний иностранец попытался подкупить полицейского, чтобы тот проигнорировал нарушение закона.

Это случилось 6 июля. Мужчина ехал на автомобиле «Лада-Ларгус» и перевозил нескольких граждан иностранных государств. В Спасском районе машину остановили полицейские, они стали проверять документы.

Оказалось, что водитель и один из пассажиров нарушили режим и правила пребывания в Российской Федерации. Их доставили в отдел.

«Желая избежать привлечения к административной ответственности, водитель попытался передать взятку в размере 12 000 рублей начальнику отделения МВД России по Спасскому району», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Полицейский от денег отказался, а предложивший их иностранец стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируется покушение на дачу взятки должностному лицу.

Кстати, вину иностранец отрицать не стал.