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Криминал

Сердобчанин не смог убрать автоэвакуатор со двора и поджег его

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37-летнего жителя села Пригородного Сердобского района осудили за поджог автоэвакуатора. Машина была угнана и случайно оказалась у него во дворе.

13 марта сельчанин с приятелем гуляли и увидели на одной из улиц эвакуатор, в кабине которого сидели двое мужчин. Те поинтересовались у друзей, где в селе можно купить алкоголь. Завязался разговор, а затем последовало предложение выпить вместе.

Сельчанин пригласил новых знакомых в свой дом. Они добрались до него на эвакуаторе. Уже во время застолья выяснилось, что транспорт собутыльники угнали. Хозяину известие не понравилось, и он потребовал убрать машину с его двора.

Гости послушались, но попытки завести эвакуатор оказались тщетными. Тогда сердобчанин решил избавиться от машины радикальным способом. Он облил ее слитым ранее бензином и поджег.

«В результате пожара автоэвакуатор полностью выгорел, ущерб его собственнику составил 495 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Свою вину мужчина признал. Служители Фемиды приговорили его к двум годам принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Кроме того, сердобчанина обязали возместить владельцу стоимость сожженной машины.

Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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