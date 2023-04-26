Виновник гибели друга остался на свободе и ухаживает за его могилой

26.04.2023 | 07:49

Нижнеломовский районный суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП, которое произошло 3 декабря 2021 года.

Мужчина со своей гражданской женой, ее дочерью и другом ехал на ВАЗ-2110 из Пачелмы в Нижний Ломов. Около 17:20 он пошел на обгон грузового автомобиля, пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу.

Доехав почти до кабины грузовика, он увидел свет фар встречного автомобиля. Поняв, что не успеет завершить обгон, он решил выехать на левую обочину, но было поздно. «Десятка» столкнулась с ВАЗ-2114 и от удара слетела в кювет.

Друг водителя, находившийся на переднем пассажирском сиденье, получил тяжелые травмы и умер в больнице.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину. Вдова погибшего рассказала, что после трагедии он приходил к ней домой с извинениями, следит за могилой ее мужа, помогает ей по хозяйству, полностью возместил моральный и материальный вред. В связи с этим она отказалась подавать гражданский иск.

Учитывая обстоятельства дела, суд приговорил виновника ДТП к 2-м годам лишения свободы условно и лишил права управлять транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, сообщили в пресс-службе суда.