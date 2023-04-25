В Пензе на стройке монтажник рухнул с высоты

25.04.2023 | 10:22

В Пензе сотрудник строительной организации обвиняется в нарушении требований охраны труда, в результате которого серьезно пострадал человек.

По данным следствия, днем 6 октября 2022 года старший производитель работ не обеспечил безопасные условия труда монтажнику, выполнявшему задачу на одном из объектов.

Специалист трудился без средств индивидуальной защиты и использовал ограждение, не соответствующее плану производства работы на высоте.

«Вследствие допущенных нарушений 52-летний монтажник упал с высоты около 6 м, получив телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.