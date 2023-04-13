В Пензе осудили братоубийцу, который хотел побыть один

13.04.2023 | 14:46

В Пензе вынесли приговор по делу о братоубийстве на улице Каракозова.

Преступление было совершено днем 10 ноября прошлого года в коммунальной квартире. 39-летний мужчина и его 32-летний брат жили в разных комнатах.

В день трагедии старший с утра выпивал у себя, а родственник несколько раз подходил к запертой двери и стучался, предлагая поговорить, чем сильно раздражал.

Когда в очередной раз послышался стук, мужчина взял нож, открыл дверь и ударил непрошеного гостя в грудь.

Сосед по коммуналке вызвал полицию и скорую помощь, однако пострадавший скончался на месте.

«Подсудимого приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.