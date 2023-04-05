В Ахунском сосновом бору вырубили деревьев и испортили почвы на 8 млн

05.04.2023 | 14:56

На особо охраняемой природной территории памятника природы регионального значения «Ахунский сосновый бор» незаконно вырубили деревья, кустарники и испортили почву. Этот факт подтвердили в Управлении ЖКХ г. Пензы.

Речь идет об участке между асфальтовой дорогой, ведущей на КПП «Ахунский» г. Заречного, и строящимся коттеджным поселком в районе Ахун.

Порубочный билет на снос зеленых насаждений не выдавался.

Ущерб, причиненный незаконной вырубкой сырорастущих деревьев и кустарников, а также самовольным снятием, уничтожением или порчей почвы, составляет 8 703 163 рубля.

Ранее в Железнодорожном районном суде началось рассмотрение дела о возврате земельного участка, на котором идет строительство коттеджного поселка, в собственность области. В какой-то момент земля перешла к «Агентству ипотечного кредитования», а после банкротства этой организации была куплена некими горожанами. Те поделили ее на 172 участка и перепродали пензенцам, которые начали строить там дома.

В феврале жители поселка подали в областной суд иск о лишении Ахун статуса курорта, который был получен в 2000 году.