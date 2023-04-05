Сельчанин, спиливший дубки для потолка в могилу, попал под суд

05.04.2023 | 11:19

Жителя Наровчатского района осудили за незаконную рубку 3 дубков. Он планировал с их помощью обустроить могилу матери.

Мужчина спилил деревья 19 января в лесном массиве около с. Большое Кирдяшево, а затем на тракторе отвез их к своему дому. Ущерб, нанесенный его действиями государственному лесному фонду РФ в лице ГКУ ПО «Ломовское лесничество», оценили в 88 129 рублей.

Сельчанин признал вину. Он пояснил, что спилил дубки для обустройства надгробного потолка в могилу матери, которая умерла накануне.

Суд учел, что мужчина ранее не был судим, по месту жительства и работы характеризуется исключительно положительно, активно способствовал расследованию преступления и полностью возместил причиненный ущерб. Сельчанина приговорили к 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

«Принадлежащая подсудимому бензопила как орудие преступления была конфискована», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

«Дома для мертвых» - это деревянные конструкции внутри могил из 4 или 6 столбов и плоской крыши из дубовых веток. Внутрь помещают гроб, а сверху засыпают землю, формируя холмик.

Раньше потолок над гробом устанавливали, чтобы земля не давила на тело умершего, чтобы ему не было душно в могиле. Сейчас некоторые считают, что потолок необходим, чтобы на гроб не попала земля: почва не должна касаться крышки сразу после погребения.