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Криминал

В Кузнецке женщина погибла из-за того, что не перешагнула бордюр

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41-летнюю жительницу Кузнецка обвиняют в гибели 35-летней подруги. Трагедия произошла в конце марта.

24-го числа кузнечанка в компании сестры и подруги распивала спиртное. Через некоторое время женщины решили прогуляться. Около 23:00 горожанка вместе с приятельницей отправилась в магазин.

«По дороге домой потерпевшая не смогла перешагнуть через бордюр, злоумышленницу это разозлило, в связи с чем она сначала толкнула подругу, та упала, затем нанесла ей не менее двух ударов ногами по телу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После побоев кузнечанка помогла приятельнице встать на ноги, женщины вернулись домой и продолжили застолье.

Спустя два дня пострадавшую подругу забрала в Ульяновскую область сестра. Там женщину госпитализировали. 29 марта она скончалась в больнице от травмы грудной клетки.

Кузнечанку задержали. Ей предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и заключили под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - добавила Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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