Пензячка заработала 553 тыс. рублей, обещая пенсионерам крыши и заборы

03.04.2023 | 16:24

31-летняя жительница Пензы обманула шесть пенсионеров из Каменского и Колышлейского районов, чтобы заработать 553 тысячи рублей.

Пензячка получила доступ к печати и банковским счетам своей сестры, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, и с 6 июля по 1 октября 2021 года от ее имени заключала с пожилыми жителями Каменского и Колышлейского районов договоры на установку и ремонт крыш, заборов и пластиковых окон. Никаких работ при этом она организовывать не собиралась.

Чтобы вызвать доверие, мошенница производила замеры, заполняла договоры и расписывалась в них за сестру.

Если у пенсионеров не было денег, она предлагала оформить потребительские кредиты. Занималась этим женщина сама: получив персональные данные жертв, она в интернете брала на их имя кредиты в различных банках. Затем пензячка обналичивала деньги и тратила на свои нужды.

Вину злоумышленница не признала. Кстати, ранее она дважды была судима за мошенничество.

«Суд назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде 480 часов обязательных работ. Приговором суда также удовлетворены в полном объеме иски потерпевших», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.