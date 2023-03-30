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Криминал

Мошенники придумали новую схему с блокировкой онлайн-банка

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Специалисты одного из крупных российских банков предупреждают: у мошенников появилась очередная новая схема. Теперь, связываясь с жертвой, они сообщают, что ее учетная запись онлайн-банка заблокирована.

Представляются мошенники сотрудниками контакт-центра банка.

«Они сообщают, что онлайн-банк клиента заблокирован, и просят сообщить свою идентификацию и пароль из смс, который якобы должен помочь восстановить работу сервиса», - пишет «Российская газета».

Мошенникам это нужно, что войти в учетную запись, оформить заявку на кредит и вывести деньги на свои счета.

Тем, кому звонят «сотрудники банка», необходимо всегда действовать одинаково: обрывать звонок и самостоятельно связываться с банком для уточнения информации.

Также сейчас злоумышленники часто используют схему про «измену Родине». Они звонят клиенту, представляются сотрудниками полиции или ФСБ и сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается абонент, украл его данные и переводит деньги в пользу армии Украины. При этом звонящий предупреждает: владельца карты могут обвинить в госизмене, за что грозит до 20 лет лишения свободы. Затем напуганного человека вынуждают перевести все свои деньги на определенные счета или взять кредит, чтобы «вычислить сотрудника банка».

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