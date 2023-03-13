Госизмена: мошенники придумали новую схему для выманивания денег

13.03.2023 | 13:34

Жителей Пензенской области, как и всех россиян, предупредили о всплеске мошенничества по новой схеме - якобы об измене Родине.

Злоумышленники звонят клиенту, представляются сотрудниками полиции или ФСБ и сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается абонент, украл его персональные данные и переводит деньги со счета в пользу армии Украины. При этом звонящий предупреждает: владельца карты могут обвинить в госизмене, за что грозит до 20 лет лишения свободы.

«После этого мошенники подключают «службу безопасности банка» и вынуждают напуганного клиента переводить свои средства на их счета и даже брать кредиты, объясняя это тем, что таким образом они смогут вычислить «сотрудника» банка, якобы укравшего персональные данные клиента», - рассказали в Сбербанке.

Пензенцев предупреждают: такие звонки могут поступать только от мошенников, верить им нельзя, необходимо сразу же прекратить разговор.

«Банк никогда не просит клиента продиктовать полный номер карты, код из СМС или трехзначный код на обороте карты (CVV)», - подчеркнули в финансовой организации.