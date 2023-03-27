Сетевое издание|18+|Понедельник|27 мар 2023|20:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензячка перевела мошенникам более 3 млн рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жительница Пензы полностью лишилась сбережений, да еще и оказалась в долгах только потому, что поверила незнакомцу, позвонившему ей на телефон. Женщина начала выполнять указания злоумышленника.

«Я уже сейчас не помню, кем он представился. Но он мне сказал, что на мое имя мошенники пытаются оформить кредит и что мне нужно все мои деньги перевести на какой-то безопасный счет. Я пошла в банк, сняла все накопления и сделала, как велел этот мужчина», - рассказала потерпевшая.

«Кроме этого, потерпевшая оформила кредит в банке и также перевела средства на мошеннические счета. В итоге жительница города Пензы перевела мошенникам более трех миллионов рублей», - сообщила зам. начальника отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Только после этого женщина заподозрила неладное. Она обратилась к стражам порядка и окончательно убедилась, что стала очередной жертвой мошенников.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению подозреваемых в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону», - предупредила Елена Селезнева.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте