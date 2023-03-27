Пензячка перевела мошенникам более 3 млн рублей

27.03.2023 | 19:49

Жительница Пензы полностью лишилась сбережений, да еще и оказалась в долгах только потому, что поверила незнакомцу, позвонившему ей на телефон. Женщина начала выполнять указания злоумышленника.

«Я уже сейчас не помню, кем он представился. Но он мне сказал, что на мое имя мошенники пытаются оформить кредит и что мне нужно все мои деньги перевести на какой-то безопасный счет. Я пошла в банк, сняла все накопления и сделала, как велел этот мужчина», - рассказала потерпевшая.

«Кроме этого, потерпевшая оформила кредит в банке и также перевела средства на мошеннические счета. В итоге жительница города Пензы перевела мошенникам более трех миллионов рублей», - сообщила зам. начальника отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Только после этого женщина заподозрила неладное. Она обратилась к стражам порядка и окончательно убедилась, что стала очередной жертвой мошенников.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению подозреваемых в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону», - предупредила Елена Селезнева.