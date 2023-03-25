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Криминал

Житель Вазерок разорился на лжеторгах на 1,5 миллиона

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Житель села Вазерки заработал проблемы вместо дополнительных денег. В интернете он увидел рекламу дохода на биржевых торгах. Мужчина заинтересовался и оставил заявку с контактными данными.

«С гражданином связался незнакомец, который якобы провел с ним обучение в сфере трейдинга. Заявитель получил инструкции по ведению торгов и разные консультации. Неизвестный убедил клиента, что для открытия брокерского счета необходимо скачать приложение для покупки криптовалюты и положить денежные средства на лицевой счет», - сообщила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Екатерина Королева.

В дальнейшем злоумышленник под различными предлогами выманивал деньги, обещая большой доход. Сельчанину даже дали вывести первоначально вложенную сумму - якобы первую прибыль.

«Приняв за чистую монету аргументы в пользу скорого обогащения, заявитель в течение почти двух месяцев перевел на свой лицевой счет через приложение более полутора миллионов рублей. Все денежные средства гражданин оформил в кредит или взял в долг у знакомых. Через некоторое время мужчина решил вывести все деньги, но сделать так не удалось», - рассказала Екатерина Королева.

Потерпевшему посоветовали заплатить комиссию за процедуру, что тот и сделал, причем несколько раз. И только потом сообразил, что его изначально обманывали.

Мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовного

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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