Житель Вазерок разорился на лжеторгах на 1,5 миллиона

Житель села Вазерки заработал проблемы вместо дополнительных денег. В интернете он увидел рекламу дохода на биржевых торгах. Мужчина заинтересовался и оставил заявку с контактными данными.
«С гражданином связался незнакомец, который якобы провел с ним обучение в сфере трейдинга. Заявитель получил инструкции по ведению торгов и разные консультации. Неизвестный убедил клиента, что для открытия брокерского счета необходимо скачать приложение для покупки криптовалюты и положить денежные средства на лицевой счет», - сообщила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Екатерина Королева.
В дальнейшем злоумышленник под различными предлогами выманивал деньги, обещая большой доход. Сельчанину даже дали вывести первоначально вложенную сумму - якобы первую прибыль.
«Приняв за чистую монету аргументы в пользу скорого обогащения, заявитель в течение почти двух месяцев перевел на свой лицевой счет через приложение более полутора миллионов рублей. Все денежные средства гражданин оформил в кредит или взял в долг у знакомых. Через некоторое время мужчина решил вывести все деньги, но сделать так не удалось», - рассказала Екатерина Королева.
Потерпевшему посоветовали заплатить комиссию за процедуру, что тот и сделал, причем несколько раз. И только потом сообразил, что его изначально обманывали.
Мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовного
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