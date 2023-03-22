Двое пензенцев отправятся в колонию за нападение с ножом на таксиста

22.03.2023 | 15:17

Осужденные за разбойное нападение на таксиста жители Пензы захотели смягчить приговор. Однако его оставили без изменения.

Преступление двое приятелей совершили вечером 3 октября 2021 года. Они были пьяны и решили добыть денег. Вооружившись ножом, мужчины вызвали такси, вышли из квартиры и сели в прибывший за ними Ford.

Подельники попросили водителя отвести из на улицу Егорова. Когда машина приехала по адресу, один из мужчин, находившийся на заднем сиденье, принялся скандалить с шофером, отказывался платить. Пока шла перепалка, его друг увидел деньги, достал нож и ударил таксиста в шею.

Водитель, к счастью, получил легкое ранение, выскочил из автомобиля и стал звать на помощь, злоумышленники же начали действовать.

«Преступники, не оплатив 170 рублей за проезд, похитили из автомобиля 2 200 рублей, принадлежащие потерпевшему. Совершив преступление, один из них с места преступления скрылся, а другой закрылся в автомобиле, где и был задержан сотрудниками полиции», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В конце февраля 2022 года разбойник, отвлекавший водителя, совершил еще одно преступление - залез в чужую баню и украл имущество на сумму 69 127 рублей 50 копеек.

Суд приговорил мужчину, пырнувшего таксиста ножом, к 3 годам колонии общего режима, взыскав с него в счет компенсации морального вреда водителю такси 40 000 рублей.

Второму, совершившему два преступления, назначено наказание в виде 4 лет колонии особого режима. С него взыскано 60 000 рублей в пользу таксиста и 58 927 в пользу владельца бани, из которой он похитил вещи.

Пензенцы сочли приговор слишком суровым и подали апелляцию. Но служители Фемиды оставили ее без удовлетворения, а решение суда - без изменений.