В Пензе вынесли приговор разбойникам, напавшим на таксиста

25.10.2022 | 10:45

Оглашен приговор двум жителям Пензы, совершившим разбойное нападение на таксиста. Кроме того, один из них признан виновным в краже с незаконным проникновением в помещение.

3 октября 2021 года около 17:00 пьяные приятели решили добыть денег криминальным путем. Они вооружились ножом, вызвали «Яндекс.Такси», вышли из квартиры и сели в прибывший за ними Ford.

Когда машина приехала по адресу, один из мужчин, находившийся на заднем сиденье, начал скандалить с водителем, отказываясь платить. Пока шла перепалка, его друг увидел деньги, достал нож и ударил таксиста в шею.

Добычей разбойников стали 2 200 рублей. Кроме того, они не заплатили 170 рублей за поездку. Таким образом, ущерб составил 2 370 рублей.

В конце февраля 2022 года разбойник, отвлекавший водителя, совершил еще одно преступление - залез в чужую баню и украл имущество на сумму 69 127 рублей 50 копеек.

Суд приговорил мужчину, пырнувшего таксиста ножом, к 3 годам колонии общего режима, взыскав с него в счет компенсации морального вреда водителю такси 40 000 рублей.

Второму, совершившему два преступления, назначено наказание в виде 4 лет колонии особого режима. С него взыскано 60 000 рублей в пользу таксиста и 58 927 в пользу владельца бани, из которой он похитил вещи.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.