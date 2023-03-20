У жителя Бессоновки нашли более двух килограммов марихуаны

20.03.2023 | 19:22

Богатый урожай ждал сотрудников полиции, проводивших обыск в доме жителя Бессоновки. Мужчина 1980 года рождения оказался любителем наркотиков. Он хранил у себя большое количество высушенной и измельченной травы. Позже стражи порядка убедились, что это запрещенное вещество.

«Согласно заключению эксперта, изъятые части растений являются наркотическим средством марихуаной общей массой более 2 килограммов. Гражданин дал признательные показания. При проведении допроса он сознался, что летом 2022 года собрал дикорастущее растение конопли для личного употребления, после чего хранил их на территории своего домовладения», - сообщила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Екатерина Каралева.

Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим. Теперь он находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время может оказаться в колонии. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

«Уважаемые граждане, в настоящее время на территории Пензенской области проводится общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба сообщить об этом в полицию любым удобным для вас способом», - призвала Екатерина Каралева.