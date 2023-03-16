23-летнего пензенца подозревают в финансировании террористов

16.03.2023 | 10:36

Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задержали 23-летнего местного жителя, который финансировал террористическую деятельность в Сирии.

Пензенец общался в интернете с участником международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (решением Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.2020 № АКПИ20-275С признана террористической и запрещена в России). Мужчина был осведомлен, кто его собеседник и чем занимается.

Пензенец захотел финансово помочь террористической организации, которая ведет боевые действия с целью свержения власти в стране. Для этого он несколько раз перевел деньги своему знакомому в Сети.

«По данному факту следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России, подозреваемый задержан», - сообщили в пресс-службе УФСБ.

Сейчас ведутся оперативно-разыскные мероприятия, чтобы задокументировать все эпизоды противоправной деятельности пензенца. Санкция статьи, которая ему инкриминируется, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.