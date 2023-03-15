Со спорившим пензенцем разделались одним ударом ножа

42-летнюю пензячку обвиняют в убийстве 53-летнего сожителя. Мужчина скончался от удара ножом в грудь.
Инцидент произошел днем 2 января в квартире в 1-м проезде Лобачевского в Пензе. Пара вместе со знакомым, пришедшим в гости, выпивала. После застолья сожители поссорились. Сначала причиной конфликта стала ревность, а после - бытовые вопросы.
«В ходе выяснения отношений женщина схватила нож и нанесла им один удар в область груди сожителя», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
Пензячка тут же осознала то, что натворила. Она разбудила спавшего в соседней комнате гостя, рассказала ему о случившемся. На место были вызваны медики.
Однако они смогли лишь констатировать смерть мужчины на месте происшествия от колото-резаного ранения грудной клетки, сопровождавшегося массивной кровопотерей.
Пензячке предъявили обвинение в убийстве. Во время следствия ее содержали под стражей.
Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
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