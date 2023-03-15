Со спорившим пензенцем разделались одним ударом ножа

15.03.2023 | 16:32

42-летнюю пензячку обвиняют в убийстве 53-летнего сожителя. Мужчина скончался от удара ножом в грудь.

Инцидент произошел днем 2 января в квартире в 1-м проезде Лобачевского в Пензе. Пара вместе со знакомым, пришедшим в гости, выпивала. После застолья сожители поссорились. Сначала причиной конфликта стала ревность, а после - бытовые вопросы.

«В ходе выяснения отношений женщина схватила нож и нанесла им один удар в область груди сожителя», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Пензячка тут же осознала то, что натворила. Она разбудила спавшего в соседней комнате гостя, рассказала ему о случившемся. На место были вызваны медики.

Однако они смогли лишь констатировать смерть мужчины на месте происшествия от колото-резаного ранения грудной клетки, сопровождавшегося массивной кровопотерей.

Пензячке предъявили обвинение в убийстве. Во время следствия ее содержали под стражей.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.