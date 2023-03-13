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Криминал

Парень захотел отомстить обидчику матери, но не учел один нюанс

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22-летний житель села Ясная Поляна Кузнецкого района предстанет перед судом за порчу имущества 75-летней пенсионерки.

Согласно материалам дела, в ноябре 2022-го молодой человек заметил на лице своей матери синяки. Он спросил, кто посмел поднять на женщину руку, и узнал, что обидчик - 53-летний знакомый родительницы.

Сельчанин решил наказать агрессора.

Вооружившись металлической трубой, парень приехал к дому мужчины и стал наносить удары по машине такси, на которой тот подрабатывал. Разбитыми оказались стекла, двери, фары и другие части кузова легковушки.

«Однако злоумышленник не был осведомлен о том, что собственником машины является 75-летняя мать мужчины. Пенсионерке был причинен значительный ущерб», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Свою вину молодой сельчанин полностью признал. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Оно передано на рассмотрение мировому судье Кузнецка.

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