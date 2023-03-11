Сетевое издание|18+|Суббота|11 мар 2023|19:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Жительница Пензы попалась на типовую уловку мошенников

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По старой схеме мошенники обманули 83-летнюю пензячку. Злоумышленница выдала себя за дочь потерпевшей, позвонила ей и попросила помощи - финансовой.

«Голосом, похожим на голос дочери, пояснила, что попала в дорожно-транспортное происшествие. Чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, необходимо заплатить крупную сумму денег, за которыми приедет курьер», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Мария Пчелинцева.

«Я отдала человеку, который пришел, последние деньги. Как раз пенсию принесли - я и ее туда. Дочь погибает! Я все положила и пошла искать еще 120 тысяч, которые они мне велели достать, по соседям», - рассказала потерпевшая.

Они и вызвали полицию, объяснив пенсионерке, что та попала на удочку мошенников.

«По телевизору-то видела и все время удивлялась: дураки, что ли? А сама и попалась», - констатировала потерпевшая.

Личность курьера сотрудники полиции установили. Им оказался несовершеннолетний житель Краснодарского края. Молодого человека задержали.

«По его словам, работу он нашел в интернете. В ходе переписки молодому человеку объяснили: ему необходимо доехать по указанному адресу, забрать деньги и через банкомат перевести их на счет, который ему отправили в сообщении, оставив себе небольшую часть суммы», - уточнила Мария Пчелинцева.

Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Его «работодателей» ищут.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте