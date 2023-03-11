Жительница Пензы попалась на типовую уловку мошенников

11.03.2023 | 17:00

По старой схеме мошенники обманули 83-летнюю пензячку. Злоумышленница выдала себя за дочь потерпевшей, позвонила ей и попросила помощи - финансовой.

«Голосом, похожим на голос дочери, пояснила, что попала в дорожно-транспортное происшествие. Чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, необходимо заплатить крупную сумму денег, за которыми приедет курьер», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Мария Пчелинцева.

«Я отдала человеку, который пришел, последние деньги. Как раз пенсию принесли - я и ее туда. Дочь погибает! Я все положила и пошла искать еще 120 тысяч, которые они мне велели достать, по соседям», - рассказала потерпевшая.

Они и вызвали полицию, объяснив пенсионерке, что та попала на удочку мошенников.

«По телевизору-то видела и все время удивлялась: дураки, что ли? А сама и попалась», - констатировала потерпевшая.

Личность курьера сотрудники полиции установили. Им оказался несовершеннолетний житель Краснодарского края. Молодого человека задержали.

«По его словам, работу он нашел в интернете. В ходе переписки молодому человеку объяснили: ему необходимо доехать по указанному адресу, забрать деньги и через банкомат перевести их на счет, который ему отправили в сообщении, оставив себе небольшую часть суммы», - уточнила Мария Пчелинцева.

Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Его «работодателей» ищут.