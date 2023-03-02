Виновнику ДТП, в котором погибла кузнечанка, не смягчили приговор

02.03.2023 | 15:54

23-летнему жителю Городищенского района не удалось добиться смягчения приговора по делу о ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка-подросток.

Авария случилась 15 мая прошлого года. В этот день молодой человек с другом-сверстником приехал в Кузнецк к знакомым девушкам (19, 17 и 14 лет). Выпив около 1,5 литра пива, он сел за руль своей «Лады-Приоры» и повез всю компанию кататься по улицам города. Это было в период между 22:00 и 23:00.

Неожиданно сзади «Приоры» возник патрульный автомобиль ГИБДД с включенными проблесковыми маячками. Испугавшись, что его лишат прав, водитель решил скрыться. Уходя от погони, через Западный микрорайон Кузнецка он выехал на трассу М-5. Машина неслась со скоростью около 180 км/ч по мокрой дороге, а в селе Старый Кряжим произошла автокатастрофа.

Парень потерял контроль над транспортным средством, пересек встречную полосу, врезался в барьерное ограждение, после чего машину снесло в водосточный канал, где развернуло и отбросило задней частью на бетонную плиту.

Самая младшая пассажирка скончалась на месте. Друг водителя, сидевший спереди, получил травму головы, расцененную как тяжкий вред здоровью.

Виновнику назначили наказание в виде семи лет колонии-поселения с лишением прав на два с половиной года. В пользу матери погибшей девушки суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, в пользу пострадавшего пассажира - 450 тыс. рублей.

Посчитав приговор слишком суровым, защитник подсудимого подал апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения.