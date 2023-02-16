Вынесен приговор бессоновцам, задушившим приятеля лямкой рюкзака

16.02.2023 | 16:51

В четверг, 16 февраля, Пензенский областной суд вынес приговор двоим жителям Бессоновки, 32 и 28 лет. Их признали виновными в убийстве.

5 декабря 2021 года мужчины в компании с 41-летним знакомым из соседнего села Пыркино выпивали в автомобиле «Лада-Приора», припаркованном у многоквартирного дома на улице Сиреневой. В какой-то момент между младшими и старшим произошла ссора.

«Один из злоумышленников нанес потерпевшему не менее 5 ударов руками в голову и не менее 2 - руками по туловищу, после чего вытолкнул на улицу, где продолжил бить руками и обутыми ногами. Вышедший из автомобиля второй злоумышленник присоединился к избиению и нанес не менее 1 удара рукой по голове и не менее 1 - рукой по туловищу», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Не успокоившись, агрессоры загрузили мужчину в багажник и вывезли к Суре, где продолжили избивать. Потом и вовсе решили убить: они поочередно душили собутыльника лямкой от женского рюкзака и, когда тот скончался, сбросили тело в реку.

Младший из преступников нашел на заднем сиденье машины телефон погибшего стоимостью 3 250 рублей и в тот же день сдал его в ломбард за 2 500.

Тело мужчины было обнаружено через 10 дней.

«Подсудимые вину признали и пояснили, что конфликт с потерпевшим произошел из-за общей знакомой, с которой перед этим они находились в компании. В ходе расследования уголовного дела они написали явки с повинной», - добавила Светлана Артамонова.

В итоге каждому из злоумышленников назначили наказание в виде 16 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Осужденные обязаны выплатить супруге потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 980 000 рублей, а младший из них - еще и 3 250 рублей в счет похищенного телефона.