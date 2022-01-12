Жителя села Пыркино задушили лямкой рюкзака из-за девушки

12.01.2022 | 11:25

Двух жителей Бессоновки 31 года и 27 лет подозревают в убийстве 41-летнего приятеля. Тело мужчины они сбросили в Суру.

В декабре в полицию Бессоновского района обратились с заявлением о поиске пропавшего без вести жителя села Пыркино. Правоохранители приступили к расследованию и установили, что мужчина водил дружбу с двумя молодыми людьми из Бессоновки, распивая с ними спиртное.

После одной из таких встреч сельчанин исчез.

Следователи выяснили, что вечером 4 декабря мужчина был в компании в Бессоновке, на съемной квартире одного из приятелей. Когда алкоголь кончился, товарищи отправились за ним в Пензу.

«По возвращении в Бессоновку между 27-летним обвиняемым и потерпевшим начался конфликт из-за знакомой девушки. В процессе выяснения отношений злоумышленник начал избивать оппонента, после чего он и его приятель погрузили потерпевшего в багажник автомашины и отвезли на берег реки Суры в Бессоновке», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Два собутыльника вытащили избитого сельчанина из багажника и нанесли новые удары руками и ногами по голове и телу.

«Затем они поочередно сдавили шею потерпевшего лямкой от рюкзака, пока тот не перестал подавать признаков жизни. Далее злоумышленники решили избавиться от тела погибшего и бросили его в реку», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Экспертиза показала, что мужчина скончался от механической асфиксии в результате сдавления шеи. Впоследствии агрессоры показали место, где именно это произошло. Их задержали, предъявив обвинение в убийстве по предварительному сговору. В настоящий момент сельчане находятся под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.