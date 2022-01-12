Криминал

Жителя села Пыркино задушили лямкой рюкзака из-за девушки

Печать

Двух жителей Бессоновки 31 года и 27 лет подозревают в убийстве 41-летнего приятеля. Тело мужчины они сбросили в Суру.

В декабре в полицию Бессоновского района обратились с заявлением о поиске пропавшего без вести жителя села Пыркино. Правоохранители приступили к расследованию и установили, что мужчина водил дружбу с двумя молодыми людьми из Бессоновки, распивая с ними спиртное.

После одной из таких встреч сельчанин исчез.

Следователи выяснили, что вечером 4 декабря мужчина был в компании в Бессоновке, на съемной квартире одного из приятелей. Когда алкоголь кончился, товарищи отправились за ним в Пензу.

«По возвращении в Бессоновку между 27-летним обвиняемым и потерпевшим начался конфликт из-за знакомой девушки. В процессе выяснения отношений злоумышленник начал избивать оппонента, после чего он и его приятель погрузили потерпевшего в багажник автомашины и отвезли на берег реки Суры в Бессоновке», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Два собутыльника вытащили избитого сельчанина из багажника и нанесли новые удары руками и ногами по голове и телу.

«Затем они поочередно сдавили шею потерпевшего лямкой от рюкзака, пока тот не перестал подавать признаков жизни. Далее злоумышленники решили избавиться от тела погибшего и бросили его в реку», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Экспертиза показала, что мужчина скончался от механической асфиксии в результате сдавления шеи. Впоследствии агрессоры показали место, где именно это произошло. Их задержали, предъявив обвинение в убийстве по предварительному сговору. В настоящий момент сельчане находятся под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте