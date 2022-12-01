Пензячка колесила по стране и брала кредиты по фальшивым паспортам

01.12.2022 | 14:01

В Самаре направлено в суд уголовное дело 24-летней жительницы Пензенской области, обвиняемой в мошенничестве.

Молодая женщина приобрела в интернете два фальшивых паспорта с данными реальных жительниц Московской области, но со своей фотографией. В конце августа она приехала в Самару и по поддельным документам оформила банковские кредиты.

«Когда первые выплаты по кредитам были просрочены, службы безопасности банков стали направлять требования об оплате кредитов заемщицам, которыми по документам являлись две жительницы Московской области. Как выяснилось, женщины никогда не были в Самарской области и кредиты не оформляли», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что ранее судимая, несмотря на молодой возраст, пензячка успела уехать из Самары в Краснодарский край и там продолжила свою криминальную деятельность - таким же образом сделала еще пять займов.

Деньги она потратила на проживание и покупку двух дорогих сотовых телефонов, которые перепродала за большую сумму.

Кредитную аферистку задержали, и она призналась в семи эпизодах мошенничества. Ущерб, причиненный банкам, составил более 730 000 рублей.

Вещественными доказательствами стали изъятые в Самаре документы, банковские карты и другие улики. По ходатайству органов предварительного расследования суд наложил на расчетные счета обвиняемой арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.