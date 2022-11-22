Пензенец разбил в доме плантацию конопли и создал нарколабораторию

22.11.2022 | 10:50

45-летний житель Пензы решил заняться растениеводством. Но не простым, а криминальным. В своем доме он обустроил в цветочных горшках целую плантацию наркосодержащих растений.

Кроме выращивания травы, мужчина занимался и ее переработкой. Для этого он в июне текущего года оборудовал лабораторию по производству наркотика растительного происхождения.

Криминальный бизнес пензенца пресекли сотрудники регионального управления ФСБ: они задержали наркоторговца после сбыта очередной крупной партии «товара».

В доме коноплевода были обнаружены более 100 кустов конопли, оборудование для культивирования и 43 грамма марихуны.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, установление соучастников преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.