У пензенского любителя пьяной езды конфисковали машину

21.11.2022 | 17:07

45-летний житель Белинского района оказался на скамье подсудимых из-за пьяной езды. Кроме того, он отказался проходить медицинское освидетельствование по требованию инспектора ДПС.

Сельчанина уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Это произошло в 2020 году в Тамбовской области.

Согласно материалам дела, 28 июля этого года мужчина вновь сел нетрезвым за руль. На 23-м километре дороги Поим - Башмаково - Земетчино он съехал в правый по ходу движения кювет. Именно там его и застали прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД.

Оценив поведение водителя, правоохранители отстранили его от управления машиной и потребовали пройти освидетельствование.

«Подсудимый вину не признал и пояснил, что отдыхал с друзьями на пруду и по возвращении почему-то съехал в кювет. Хранившуюся у него в автомобиле водку он выпил уже после ДТП до прибытия сотрудников ГИБДД», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Служители Фемиды признали водителя виновным и назначили ему 400 часов обязательных работ. Также сельчанина лишили права управлять транспортными средствами на два года.

«В связи с вступлением 25 июля 2022 года в силу изменений Уголовного кодекса Российской Федерации, касающихся конфискации имущества, используемого при совершении преступления, автомобиль злоумышленника марки Opel Vectra Caravan приговором суда конфискован в доход государства», - добавила Светлана Артамонова.