В Пензе рецидивист украл сбережения брата и пропил их с подругой

19.11.2022 | 11:41

44-летний житель Пензы, уже неоднократно отбывавший наказание в местах лишения свободы, вновь отправится за колючую проволоку. Такое решение вынес суд, признав рецидивиста виновным в краже в крупном размере и похищении важных документов.

В июне пьяный пензенец пришел на улицу Ермака к брату, чтобы занять денег, но дома никого не было. Однако мужчина знал, как открыть дверь, и вошел в жилище родственника.

Пользуясь моментом, он обыскал дом и нашел на верхней полке шкафа в спальне сбережения - портмоне с 450 тысячами рублей. Положив добычу в карман, вор продолжил поиски и наткнулся на рюкзак жены брата. Вытащив оттуда паспорт и страховые свидетельства на имя женщины и четырех несовершеннолетних детей, он все захватил с собой.

Глава семьи, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Правоохранители оперативно установили личность незваного гостя. Он полностью признал вину и рассказал, что по паспорту брата на трое суток заселился со своей знакомой в гостиницу на улице Луначарского.

Как оказалось, парочка начала проматывать украденные деньги. Рецидивист и его подруга купили одежду, продукты, спиртное и по сотовому телефону каждый.

Оставшиеся 67 250 рублей и документы изъяли сотрудники полиции.

Суд приговорил преступника к 2 годам и 3 месяцам колонии особого режима.

«Не согласившись с назначенным наказанием и видом исправительного учреждения, осужденный подал жалобу на приговор. Суд апелляционной инстанции оставил ее без удовлетворения, а приговор - без изменений», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.