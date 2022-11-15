В Пензе студентку наказали за пьяное ДТП со смертельным исходом

15.11.2022 | 09:19

20-летняя жительница Пензы оказалась на скамье подсудимых за ДТП, в результате которого погиб человек.

Авария произошла вечером 24 апреля. Нетрезвая девушка, студентка вуза, управляла «Ладой-Грантой», ехала по улице Мира в сторону Ленинградской. Не справившись с управлением, автолюбительница врезалась в световую опору.

В ДТП пострадали водитель и ее 20-летний пассажир. Парень от полученных травм скончался в больнице через некоторое время.

Свою вину студентка признала. Она рассказала, что в тот вечер вместе с однокурсниками распивала спиртное в квартире подруги, а после друзья решили отправиться в ночной клуб, чтобы продолжить веселье.

Позже автолюбительница поехала домой. Она чувствовала, что пьяна лишь слегка, поэтому села за руль. Как случилось ДТП, пензячка не помнила.

При вынесении решения суд учел молодой возраст горожанки, состояние ее здоровья, а также тот факт, что она частично возместила семье погибшего причиненный вред, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Служители Фемиды приговорили девушку к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили ее права управлять транспортными средствами на 2 года и 9 месяцев.

«С учетом частичного добровольного возмещения подсудимой причиненного вреда в сумме 600 тыс. рублей приговором суда в пользу родителей погибшего с нее взыскана компенсация морального вреда по 450 тыс. рублей каждому», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Пензячка не согласилась с приговором и подала апелляцию, попросив назначить наказание, не предусматривающее лишение свободы. Однако суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение без изменения.