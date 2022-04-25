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Происшествия

Компания молодых людей попала в ДТП на ул. Мира, один человек погиб

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На улице Мира в Пензе произошла авария, в которой погиб человек. По предварительным данным, ДТП случилось около 1:40 в воскресенье, 24 апреля.

Напротив дома № 74 19-летняя девушка, находившаяся за рулем «Лады-Гранты», не справилась с управлением и врезалась в столб.

20-летний пассажир «Гранты» погиб на месте. Автолюбительница и два других ее пассажира, мужчины 2001 года рождения, получили травмы. Медики госпитализировали их, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

В обстоятельствах аварии в настоящий момент разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото t.me/sova_penza58
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Гость||

теперь он труп труп труп и никому не сделает вредя, лишь пользу земле принест, сделает ее плодородней

Гость||

Идиоты молодые.Одному червей кормить, вторая проведет энное количество лет в местах не отдаленных если под кайфом была.

Гость||

Бабы ещё нарожают.

Гость||

Лайк.

На одного дурачка на дороге меньше.

Гость||

в данном случае, хорошо, что столб.А не другая машина, за собой бы еще утащили невиновных. Деградирующая молодежь убивает сама себя

Гость||

Ужас какие комментарий пишут, молодой совсем парень умер

Гость||

Как эта стервоза в 19 лет получила права? Никому не интересно? В 1 час 40 ночи кататься по городу, видимо, сильно под мухой. И вот он, печальный результат, парень лишился жизни. С кого теперь спрашивать?

Гость||

жаль семь лямов семье не дадут.не герой

Гость||

Гость писал(a):

Ужас какие комментарий пишут, молодой совсем парень умер
Ужоснах!

Гость||

Гость писал(a):

Ужас какие комментарий пишут, молодой совсем парень умер
а теперь он будет гнить в сырой земле и не постареет

Гость||

искренне соболезную столбу

Гость||

Евпатий-Коловратий, эт с какой скоростью лететь надо быдло!

Гость||

Искренне желаю большинству комментаторов здесь обрести мозги и хоть какое-то чувство эмпатии. Не разобравшись в ситуации, унижать незнакомых людей. И поверьте, если они и виноваты, то сами себя уже наказали.

Гость||

Гость писал(а):

> Евпатий-Коловратий, эт с какой скоростью лететь надо быдло!

- Действительно, быдло. Лишённое ума и инстинкта самосохранения. Станут инвалидами те, кто остался в живых, поумнеют.

Вот такие новости не вызывают никакого сочувствия, наоборот, только слова осуждения.

Гость||

Ночью надо дома спать! А не по дорогам летать

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Имя: Гость
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