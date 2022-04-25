Компания молодых людей попала в ДТП на ул. Мира, один человек погиб

25.04.2022 | 13:15

На улице Мира в Пензе произошла авария, в которой погиб человек. По предварительным данным, ДТП случилось около 1:40 в воскресенье, 24 апреля.

Напротив дома № 74 19-летняя девушка, находившаяся за рулем «Лады-Гранты», не справилась с управлением и врезалась в столб.

20-летний пассажир «Гранты» погиб на месте. Автолюбительница и два других ее пассажира, мужчины 2001 года рождения, получили травмы. Медики госпитализировали их, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

В обстоятельствах аварии в настоящий момент разбираются сотрудники Госавтоинспекции.