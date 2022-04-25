На улице Мира в Пензе произошла авария, в которой погиб человек. По предварительным данным, ДТП случилось около 1:40 в воскресенье, 24 апреля.
Напротив дома № 74 19-летняя девушка, находившаяся за рулем «Лады-Гранты», не справилась с управлением и врезалась в столб.
20-летний пассажир «Гранты» погиб на месте. Автолюбительница и два других ее пассажира, мужчины 2001 года рождения, получили травмы. Медики госпитализировали их, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.
В обстоятельствах аварии в настоящий момент разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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теперь он труп труп труп и никому не сделает вредя, лишь пользу земле принест, сделает ее плодородней