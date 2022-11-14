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Криминал

Жительница Пензенской области обворовывала спящих мужчин

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25-летнюю жительницу Белинского, которая уже была судима за неуплату алиментов, отправили в колонию за кражи. Женщина дожидалась, когда уснут ее собутыльники, и обворовывала их.

В первый раз она с двумя молодыми людьми распивала спиртное в доме одного из них. Когда приятели уснули, злоумышленница взяла телефон собутыльника и осторожно, не разбудив спящего, приложила его палец к устройству, чтобы получить доступ. Затем она перевела 8 000 рублей на карту своей бабушки (собственные счета у женщины заблокированы) и удалила СМС-уведомление.

В другой раз воровка в квартире своей знакомой также пила в компании двух молодых людей. В процессе ей приглянулась золотая цепочка на шее одного из них. Злоумышленница дождалась, пока он уснет, а подруга и второй молодой человек уйдут в другую комнату, аккуратно сняла со спящего украшение и отправилась домой. Цепочку она потом закопала в клумбе.

В суде женщина признала вину и вернула украденное.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание по совокупности преступлений и приговоров в виде 1 года 2 месяцев и 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщила порталу «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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