В Пензе осудили иностранца, рассылавшего детям интимные фото

14.11.2022 | 12:54

В Пензе 27-летнего жителя Таджикистана признали виновным в совершении развратных действий с несовершеннолетними.

Согласно материалам дела, с июля по октябрь 2021 года мужчина знакомился в Сети с девочками, которым еще не исполнилось 16 лет. Он вступал с ними в переписку, в которой обсуждал темы секса, а также отправлял юным подругам интимные фото.

«Следователем в ходе расследования уголовного дела потерпевшими признаны три несовершеннолетних девочки из Пензенской области», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Служители Фемиды рассмотрели представленные доказательства и признали их достаточными для вынесения приговора.

«При назначении вида и размера наказания суд учел, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, женат, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка», - добавили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Иностранец проведет в колонии строгого режима три с половиной года. Пока решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.