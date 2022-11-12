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Криминал

Сельчанин стал фиктивным директором фирмы за 10 тысяч рублей

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22-летний житель Бессоновского района, уже имеющий судимость (за кражу), вновь предстанет перед судом. На этот раз молодой человек стал фиктивным руководителем организации при внесении в единый государственный реестр юридических лиц.

С инициатором бессоновец познакомился в одном из пензенских торговых центров. При этом молодому человеку совершенно не нужно было становиться начальником и брать на себя ответственность за коллектив, но за услугу новый знакомый пообещал 10 тысяч рублей.

Недолго думая парень согласился и предоставил свой паспорт. Он подписал все необходимые документы и направил их в налоговую инспекцию. В марте 2022 года в ЕГРЮЛ были внесены сведения о молодом человеке как об учредителе организации и ее генеральном директоре.

Однако махинации с оформлением фирмы всплыли, и лжедиректор стал фигурантом уголовного дела. Он признал вину, материалы направлены на рассмотрение в суд, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не первый случай, когда жители области за мзду предоставляют свои паспорта и становятся фиктивными руководителями организаций. Так, 58-летний житель Пензы за подобное преступление условно лишился свободы на 2 года и должен заплатить 100 тыс. рублей штрафа.

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