Нуждающимся в жилье кузнечанам необходимо перерегистрироваться

09.01.2025 | 21:02

Жителям Кузнецка, претендующим на жилье по договору социального найма и состоящим на учете, до 31 января необходимо пройти перерегистрацию и уточнить информацию.

Если ранее представленные сведения не изменились, то потребуется лишь соответствующая расписка.

Если же изменения произошли, то нужно будет представить подтверждающие их документы. Они будут проверяться 10 дней.

Для тех, кто вошел в список нуждающихся в жилье до 1 марта 2005 года, перерегистрация будет проводиться без учета доходов каждого члена семьи и стоимости имущества, подлежащего налогообложению, уточнили в администрации Кузнецка.

Процедура проводится в отделе жилищной политики по адресу: ул. Стекловская, д. 100, каб. 5, тел. 8 (84157) 3-06-94. Приемные дни - понедельник, вторник с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.