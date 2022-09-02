Криминал

Пензенец пошел на преступление ради денег, которые так и не получил

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58-летнего жителя Пензы признали виновным в неправомерном обороте платежных средств.

В начале ноября 2019 года мужчина на улице Суворова встретился с незнакомцем, который уговорил его за 8 тыс. рублей предоставить свой паспорт. Документ нужен был для оформления горожанина в качестве подставного учредителя и руководителя юридического лица.

«Впоследствии был подготовлен пакет документов, на основании которых налоговым органом принято решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью и внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - учредителе и руководителе данной организации», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

19 ноября того же года пензенец отдал тому же мужчине банковскую карту, оформленную для проведения расчетов по операциям организации, и ПИН-код к ней. Это привело к «неправомерным приемам, выдаче и переводам» денег в период с ноября 2019-го по июль 2021-го на общую сумму более 1,2 млн рублей.

Обещанное вознаграждение мужчина между тем так и не получил.

В итоге суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и штрафом в размере 100 тыс. рублей.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Причем обещанное вознаграждение мужчина так и не получил.
Хорошо не обнасиловали...


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