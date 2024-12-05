В Пензенской области мужчину лишили гражданства за отказ служить

05.12.2024 | 16:27

В Пензенской области 31-летнего иностранца, ставшего россиянином, лишили гражданства за то, что не зарегистрировался в военкомате. Ему запретили въезд в РФ на 10 лет.

В 2024 году мужчина воспользовался упрощенным режимом въезда и пребывания в стране для соотечественников, проживающих за рубежом. Когда он подавал документы, то обязался быть верным России.

По закону такие люди должны в течение 2 недель после получения паспорта прийти в военкомат для регистрации. Однако человек уехал в Челябинскую область и не пришел в комиссариат ни там, ни в Пензенском регионе.

«Решением УМВД России по Пензенской области от 14 ноября 2024 г. гражданство Российской Федерации в отношении данного лица прекращено, также вынесены решения об утрате статуса участника Государственной программы и неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком до ноября 2034 г.», - сообщили в областном УМВД РФ.

Кроме того, в Пензенской области не перестают искать трудовых мигрантов, получивших гражданство России, но не вставших на военный учет. С начала года проведен 41 рейд для выявления таких лиц. Установлено 93 человека, забывших об обязанности служить стране.