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Общество

Семья из Германии не приняла новые ценности и переехала в Пензу

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В Пензенскую область приехали жить супруги Йохан и Галина Нагиль из Германии. Они родились, выросли и познакомились в СССР, а в 90-х годах прошлого века перебрались в ФРГ. Однако пару тянуло вернуться на родину.

Супруги воспользовались упрощенным режимом въезда и пребывания в стране для иностранцев, поддерживающих национальную политику и ценности России. Соответствующий указ Президента РФ начал действовать с 1 сентября 2024-го.

Гражданам, прибывшим из «недружественных» стран, полиция помогает с оформлением необходимых документов для получения вида на жительство, а в дальнейшем - российского гражданства.

Семья из Германии не приняла новые ценности и переехала в Пензу

«Я очень благодарна сотрудникам УМВД по Пензенской области. Спасибо им за уважение к людям, за грамотную и оперативную работу. 10 сентября я обратилась с заявлением, и уже через два месяца мне выдали готовый документ», - цитирует Галину Нагиль пресс-служба УМВД России по области.

Следующий этап для супругов - получение гражданства РФ.

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Источник — фото УМД России по области
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