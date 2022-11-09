Стало известно, где вынесут приговор экс-губернатору Пензенской области

09.11.2022 | 15:31

В среду, 9 ноября, Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел вопрос о территориальной подсудности дела в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Как стало известно порталу «ПензаИнформ» из собственного источника, дело Белозерцева будет направлено в Измайловский районный суд Москвы. Там бывшему главе Сурского края вынесут приговор.

Ранее уголовное дело Ивана Белозерцева рассматривал Басманный районный суд Москвы и Мосгорсуд, к также 1-й апелляционный суд общей юрисдикции. Они продлевали срок содержания под стражей и отклоняли ходатайства защитников.

В конце октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Верховный Суд РФ.

По делу проходят обвиняемыми еще пять лиц: председатель совета директоров ООО «БИОТЭК» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Ивана Белозерцева задержали 21 марта 2021 года. Следствие по его делу завершилось в октябре 2022-го. Все это время экс-губернатор находится в СИЗО, последний раз срок его пребывания продлили до 20 декабря 2022 года.