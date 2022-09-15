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Криминал

Экс-губернатору Ивану Белозерцеву вновь продлили срок ареста

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В среду, 14 сентября, Московский городской суд в очередной раз продлил срок содержания под стражей бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Заседание состоялось накануне дня рождения Белозерцева, которому 15 сентября исполняется 64 года.

Согласно информации, размещенной на сайте Мосгорсуда, решение вынес судья Андрей Суворов: Иван Белозерцев останется в СИЗО до 20 декабря.

Бывшему губернатору предъявлено обвинение в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

Его задержали 21 марта 2021-го. Следствие длилось год. С самого начала он содержится под стражей. Предыдущий раз срок его содержания под стражей был определен до 20 сентября.

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Источник — фото пресс-службы Басманного районного суда
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Гость||

Держись Ванюша! Держись!.Вся Пенза с тобой.

Гость||

Что то он грустный. Чай попил невкусный?

Гость||

Чтобы ему повеселее было, нужно ему в камеру его любимого кентавра с фонтана поставить. Кто за?

Гость||

С Днем Рождения . Иван Александрович!!

Гость||

Гость писал(a):

С Днем Рождения . Иван Александрович!!
Гость писал(a):
С Днем Рождения . Иван Александрович!!
с новым годом!

Гость||

Зато не в Люберцах на путях.

Гость||

Дайте ему танк.Он укатает врагов за 2 дня

Гость||

Он разве не сдох

Гость||

Желаю ему что-бы и 80-летие отметил за решёткой.

Гость||

Да танк ему и калаш в бухту,еще шпигелю дайте лопату с мотором окопы копать

Гость||

Готовят к дембелю: день в сизо- от 1,5 до 2 в колонии. Так что скоро: здравствуй Пенза, здравствуй дом с захваченной самовольно дорогой. Ай да Ванька, ах да с...н сын!

Гость||

А Дина поздравила своего байкера ?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.09.2022 11:30|

Он разве не сдох

Гость писал(a):
Гость|15.09.2022 11:30|

Он разве не сдох

Да он нас ещё всех переживёт в Монте-Карло.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.09.2022 11:34|

А Дина поздравила своего байкера ?

Она уже отреклась от него. Силой говорит заставлял работать.Обещал жениться и уплыл.

Гость||

Он её брал силой ?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →

Имя: Гость
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