Экс-губернатору Ивану Белозерцеву вновь продлили срок ареста

15.09.2022 | 10:55

В среду, 14 сентября, Московский городской суд в очередной раз продлил срок содержания под стражей бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Заседание состоялось накануне дня рождения Белозерцева, которому 15 сентября исполняется 64 года.

Согласно информации, размещенной на сайте Мосгорсуда, решение вынес судья Андрей Суворов: Иван Белозерцев останется в СИЗО до 20 декабря.

Бывшему губернатору предъявлено обвинение в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

Его задержали 21 марта 2021-го. Следствие длилось год. С самого начала он содержится под стражей. Предыдущий раз срок его содержания под стражей был определен до 20 сентября.