Криминал

Пензенец кастрюлей забил женщину, посоветовавшую ему продать телефон

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59-летний житель Пензы, ранее не имевший трений с законом, признан виновным в убийстве человека.

Преступление произошло в ночь на 24 августа в доме № 5 на улице Экспериментальной, где в квартире на общей кухне разгорелась ссора между хозяином и его 53-летней сожительницей.

Несколькими днями раньше пензенец по настоянию гражданской жены продал свой мобильный телефон и на вырученные несколько сотен рублей купил выпивку и закуску. Во время застолья он решил позвонить дочери от первого брака, однако вспомнил, что мобильника у него больше нет.

Он выглянул в окно, увидел во дворе знакомого и попросил у него телефон. Тот не отказал, но спускаться с пятого этажа было лень, и мужчина нашел выход: сорвал с карниза штору, разодрал ее на длинные полосы, связал их, прицепил эмалированную кастрюлю и спустил импровизированную веревку вниз.

Когда он поднял емкость вместе с телефоном знакомого, оказалось, что аппарат неисправен. Мужчина разозлился, а его сожительница не вовремя прокомментировала ситуацию.

Весь гнев обрушился на нее. Сначала гражданский муж избил ее той самой кастрюлей, в которой поднял чужой телефон, а затем швырнул в нее литровую банку и попал в голову - так, что вокруг разлетелись осколки.

Сожительница осталась сидеть на полу, а он лег спать. Впоследствии было установлено, что злоумышленник нанес женщине не менее 54 ударов по голове, груди, шее, животу, рукам и ногам. Жертва агрессора скончалась прямо в квартире от массивной кровопотери.

Рано утром к в комнату зашла соседка, чтобы попросить зажигалку. Она увидела труп и вызвала сотрудников полиции.

Суд приговорил убийцу к 8 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

«Признанный потерпевшим по делу сын погибшей исковые требования о компенсации вреда не заявлял. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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