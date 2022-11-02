Жителя Башмакова осудили за убийство напарника из-за еды

02.11.2022 | 13:27

В Башмаковском районе 49-летнему местному жителю вынесли приговор по делу об убийстве 41-летнего товарища на пилораме.

Преступление было совершено вечером 3 августа этого года.

Мужчины поругались во время распития спиртного. Старший из них, работавший и проживавший на территории предприятия, поссорился с напарником и соседом по бытовке: тот не хотел брать на себя ответственность по приготовлению еды, а одному ему варить на двоих надоело.

После взаимных оскорблений злоумышленник, разозлившись, ударил оппонента ножом в грудь, отчего он скончался на месте.

«С учетом явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мать погибшего, которую признали потерпевшей по делу, исковых требований к убийце сына предъявлять не стала.