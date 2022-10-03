В Пензенской области суд рассмотрит дело об убийстве на пилораме

Спор из-за нежелания готовить еду стал причиной убийства. Преступление было совершено в Башмаковском районе.
По версии следствия, вечером 3 августа на территории пилорамы в Башмакове произошел конфликт. Работавший и проживавший там 49-летний гражданин поссорился с 41-летним напарником и соседом по бытовке, поскольку тот не хотел заниматься приготовлением еды.
Мужчины стали оскорблять друг друга, затем старший схватил нож и ударил младшего в грудь. Тот скончался на месте.
«Вину злоумышленник признал. Прокуратура Башмаковского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Ранее предполагаемый злоумышленник уже привлекался к ответственности за кражи, и теперь его ждет новое разбирательство.
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