В Пензенской области суд рассмотрит дело об убийстве на пилораме

03.10.2022 | 09:24

Спор из-за нежелания готовить еду стал причиной убийства. Преступление было совершено в Башмаковском районе.

По версии следствия, вечером 3 августа на территории пилорамы в Башмакове произошел конфликт. Работавший и проживавший там 49-летний гражданин поссорился с 41-летним напарником и соседом по бытовке, поскольку тот не хотел заниматься приготовлением еды.

Мужчины стали оскорблять друг друга, затем старший схватил нож и ударил младшего в грудь. Тот скончался на месте.

«Вину злоумышленник признал. Прокуратура Башмаковского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее предполагаемый злоумышленник уже привлекался к ответственности за кражи, и теперь его ждет новое разбирательство.