Поездка на угнанной машине будет стоить пензенцу двух лет свободы

02.11.2022 | 18:45

Владелец старой «Волги» и подумать не мог, что кому-то придет в голову угнать его повидавшую всякое «ласточку». Однако холодным осенним утром 64-летний мужчина не увидел ее на привычном месте - под окном, куда поставил накануне, вернувшись домой. Хозяин машины сразу обратился за помощью к полицейским.

«Было установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Пензы 2002 года рождения. Молодой человек был доставлен в отдел полиции. Подозреваемый вину свою признал, в содеянном раскаялся», - сообщила дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Ольга Буйвидис.

Оказалось, что злоумышленник изначально не планировал угонять «Волгу», а хотел снять с нее аккумулятор и продать, но, когда получилось завести двигатель, уехал на чужой машине.

«Автомобиль он оставил около дома по месту жительства. Через день молодой человек употребил спиртное и решил покататься по городу. Не справившись с управлением, он въехал в забор жилого дома. Через несколько метров в машине закончился бензин, после чего подозреваемый оставил транспортное средство и ушел», - рассказала Ольга Буйвидис.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет. «Волгу» уже вернули владельцу.